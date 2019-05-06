Краткосрочные риски всё еще указывают на рост нефтяных цен - Saxo Bank

"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных показателей во главе с намеренными и вынужденными падениями предложения (из Венесуэлы, Ирана, а теперь еще и России после скандала с загрязнением в трубопроводе) всё-таки уступило место продаже, когда трейдеры стали реагировать на негативное техническое движение цены. Разрешения, выданные в ноябре Соединенными Штатами восьми странам - импортерам иранской нефти, на этой неделе истекли, но рынок счел, что Вашингтону будет нелегко довести иранский экспорт до нуля. Тем временем оценка добычи нефти в США установила новый рекорд: 12,3 млн баррелей в сутки, что означает ошеломительную прибавку в 1,7 млн барр./сут. в годовом исчислении, а объем запасов подскочил до 21-месячного максимума 471 млн баррелей".

Так как Саудовская Аравия без необходимости вряд ли даст лишних баррелей, то краткосрочные риски всё еще указывают на рост цен, полагает эксперт Saxo Bank. "Однако в краткосрочной перспективе основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на борьбе между благоприятными фундаментальными показателями и ухудшением технического прогноза, - уверен Оле Хансен. - Пробой ниже 200-дневной скользящей средней по марке WTI (61,5 долл. США за баррель) может увести рынок к первому коррекционному уровню 57,3 долл. США за баррель. Достижение этого уровня покажет лишь небольшую коррекцию в пределах сильного восходящего тренда.