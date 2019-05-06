Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне сообщений президента США Д. Трампа о том, что Штаты собираются повысить импортные пошлины на китайские товары в пятницу. Эти сообщения вернули в поле зрения участников рынка опасения в отношении перспектив глобального спроса на энергоресурсы. Отметим, что на прошлой неделе цены на нефть заметно снизились на фоне резкого роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+10 mb). Кроме того, перестал оказывать поддержку контрактам и иранский фактор: участники рынка ожидают, что страны ОПЕК+ могут увеличить добычу сырья и компенсировать вероятное сокращение экспорта нефти из Ирана. Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет министерская встреча представителей ОПЕК+ в середине мая, на которой будет обсуждаться перспектива продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".