На фоне усугубления торгового конфликта США и Китая нефтяные котировки сегодня снижаются - БКС

"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные ранее 25%-ые торговые пошлины на китайский импорт в размере $200 млрд в эту пятницу, если сделка с Китаем не будет заключена, а в дальнейшем пошлины могут вырасти еще на $325 импорта. Трамп объясняет такое решение задержкой в переговорах, вызванной желанием китайской стороны пересмотреть некоторые из ранее достигнутых договоренностей. Реакции Китая на заявление пока не последовало. На фоне усугубления торгового конфликта двух держав нефтяные котировки сегодня с утра теряют около 2%. Ожидается начало недели на негативной территории, при этом фокус внимания участников торгов будет сосредоточен на ходе переговоров и новых высказываниях вовлеченных в процесс лиц. Саудовская Аравия повышает июньские цены на нефть для своих европейских и азиатских покупателей. По данным источников СМИ, королевство может немного увеличить производство в июне, но сохранит показатели в пределах квот по сделке ОПЕК+. Во второй половине июня состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором квоты для участников сделки могут быть пересмотрены в свете ужесточения антииранских санкций. С утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 2,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии".