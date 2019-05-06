Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro

"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе сумело вернуть пару обратно к 1,1200. В более широкой перспективе стоит иметь в виду, что торговые конфликты и замедление мировой (и китайской) экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD", - отмечают в FxPro.