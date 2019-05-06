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Главная / Аналитикам / Аналитика / В условиях слабого риск-аппетита на рынках драйвера для реализации укрепления рубля не наблюдается - Промсвязьбанк
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06 мая 2019 года 10:44
В условиях слабого риск-аппетита на рынках драйвера для реализации укрепления рубля не наблюдается - Промсвязьбанк
"На слабоактивных торгах второй половины прошлой недели российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление. К четвергу пара доллар/рубль забиралась к отметке в 65,50 руб/долл. (максимумы с первых чисел апреля), но локальное ослабление индекса доллара в последний торговый день прошлой недели вернуло пару ближе к отметке в 65 руб/долл., - напоминает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - В эту среду Минфин РФ представит информацию по объемам покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. С учетом меньшего числа рабочих дней в мае ежедневный объем покупок может несколько вырасти. Напомним, что с середины второго квартала в РФ наблюдается сезонное ухудшение текущего счета, соответственно, уже в ближайшее время объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать размер положительного сальдо счета текущих операций. Сама по себе новость об объявлении объемов покупок валюты вряд ли окажет непосредственное влияние на рубль (для участников рынка цифры не станут сюрпризом). Но в целом отметим, что эффект позитивной сезонности для рубля, связанный со счетом текущих операций, исчерпал себя. Фундаментально курс рубля по-прежнему недооценен, однако в условиях слабого риск-аппетита на рынках драйвера для реализации потенциала не наблюдается. Ухудшение аппетита к риску на рынках оказывает умеренное давление на всю группу валют развивающихся стран на открытии недели. Для пары доллар/рубль в текущих условиях ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб/долл."
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06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:37
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Китайский рынок резко падает в понедельник. Цены на нефть резко падают в понедельник. читать дальше
.03 мая 2019 года 17:31
"Цены на нефть в первые дни мая снизились - эпопея по приостановке экспорта нефти по трубопроводу Дружба в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти подошла к концу. Но в целом репутации России как надежному поставщику энергоресурсов нанесен урон. Органическим хлоридом было загрязнено... читать дальше
.03 мая 2019 года 16:05
"Индекс доллара продолжил повышение. Поддержку курсу оказывают вчерашние высокие значения индексов производительности труда и производственных заказов в США. Также необходимо отметить высказывания председателя ФРС США Пауэлла о том, что основные процентные ставки снижать не нужно, и что факторы,... читать дальше
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