В условиях слабого риск-аппетита на рынках драйвера для реализации укрепления рубля не наблюдается - Промсвязьбанк

"На слабоактивных торгах второй половины прошлой недели российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление. К четвергу пара доллар/рубль забиралась к отметке в 65,50 руб/долл. (максимумы с первых чисел апреля), но локальное ослабление индекса доллара в последний торговый день прошлой недели вернуло пару ближе к отметке в 65 руб/долл., - напоминает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - В эту среду Минфин РФ представит информацию по объемам покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. С учетом меньшего числа рабочих дней в мае ежедневный объем покупок может несколько вырасти. Напомним, что с середины второго квартала в РФ наблюдается сезонное ухудшение текущего счета, соответственно, уже в ближайшее время объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать размер положительного сальдо счета текущих операций. Сама по себе новость об объявлении объемов покупок валюты вряд ли окажет непосредственное влияние на рубль (для участников рынка цифры не станут сюрпризом). Но в целом отметим, что эффект позитивной сезонности для рубля, связанный со счетом текущих операций, исчерпал себя. Фундаментально курс рубля по-прежнему недооценен, однако в условиях слабого риск-аппетита на рынках драйвера для реализации потенциала не наблюдается. Ухудшение аппетита к риску на рынках оказывает умеренное давление на всю группу валют развивающихся стран на открытии недели. Для пары доллар/рубль в текущих условиях ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб/долл."