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06 мая 2019 года 10:37
В рамках сложившегося импульса не исключаем спуска нефти в район $68 - БКС
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не склонны драматизировать и понимаем, что действия Трампа могут являться лишь "топорной" позицией жесткого переговорщика, который в любом случае сам заинтересован в торговой сделке. Тем не менее, сырьевые товары могут быть временно под давлением. В данный момент фьючерсы Brent находятся около $69. В рамках сложившегося импульса не исключаем спуска в район технической поддержки вокруг уровня $68", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Китайский рынок резко падает в понедельник. Цены на нефть резко падают в понедельник. читать дальше
.03 мая 2019 года 17:31
"Цены на нефть в первые дни мая снизились - эпопея по приостановке экспорта нефти по трубопроводу Дружба в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти подошла к концу. Но в целом репутации России как надежному поставщику энергоресурсов нанесен урон. Органическим хлоридом было загрязнено... читать дальше
.03 мая 2019 года 16:05
"Индекс доллара продолжил повышение. Поддержку курсу оказывают вчерашние высокие значения индексов производительности труда и производственных заказов в США. Также необходимо отметить высказывания председателя ФРС США Пауэлла о том, что основные процентные ставки снижать не нужно, и что факторы,... читать дальше
.03 мая 2019 года 14:17
"Главная криптовалюта воодушевляет рынок уверенным разворотом к росту, - указывают эксперты FxPro. - За последние сутки BTC подскочил на 7% и торгуется около $5800, уверенно преодолев отметку в $5600. Альткоины дублируют эти динамику, демонстрируя рост на 2-8% по токенам из ТОП-10. Для оценки... читать дальше
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