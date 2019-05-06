В рамках сложившегося импульса не исключаем спуска нефти в район $68 - БКС

"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не склонны драматизировать и понимаем, что действия Трампа могут являться лишь "топорной" позицией жесткого переговорщика, который в любом случае сам заинтересован в торговой сделке. Тем не менее, сырьевые товары могут быть временно под давлением. В данный момент фьючерсы Brent находятся около $69. В рамках сложившегося импульса не исключаем спуска в район технической поддержки вокруг уровня $68", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.