Минфин станет более активно ограничивать размер премий на аукционах ОФЗ по мере реализации свой амбициозной программы - Промсвязьбанк

"По итогам прошедшей недели доходности госбумаг снизились – 10-летнего выпуска на 11 б.п. – до 8,13% годовых, 5-летнего – на 7 б.п. – до 7,89% годовых. Таким образом, котировки ОФЗ были переоценены на межпраздничном неликвидном рынке, а доходности вновь достигли минимумов с начала года. В целом, рост котировок госбумаг выглядит вполне закономерным после апрельского заседания Центробанка, на котором регулятор дал весьма однозначный сигнал по снижению ключевой ставки во 2-3 кварталах текущего года. При этом санкционная риторика пока отошла на второй план, о чем может косвенно свидетельствовать состоявшийся телефонный разговор президентов США и России – это является позитивным фактором для продолжения снижения доходностей госбумаг. Основное давление на рынок продолжает оказывать навес первичного размещения Минфина. Вместе с тем мы ожидаем, что министерство станет более активно ограничивать размер премий на аукционах по мере реализации свой амбициозной программы – на 2 квартал из 600 млрд. руб. было привлечено уже порядка 400 млрд. руб., что в совокупности с погашением 15 мая выпуска ОФЗ 26216 на 250 млрд руб. позволяет рассчитывать на выполнение квартального плана Минфина. На этой короткой неделе не ожидаем увидеть высокую активность участников торгов – котировки госбумаг продолжат проторговывать достигнутые минимумы по доходности с начала года", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.