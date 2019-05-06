При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на вчерашнее заявление Д.Трампа о росте пошлин на ряд китайских товаров общей стоимостью 200 млрд долл. с 10% до 25%. То есть, торговое соглашение между двумя странами, которое, казалось, уже находится в завершающей фазе, вновь поставлено под угрозу. При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.