Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в минус - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы в небольшом плюсе, удерживаясь выше важных краткосрочных поддержек (2540 и 1240 пунктов), - напоминает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Пока индикаторы остаются выше указанных значений, весьма высоки шансы обновления годовых максимумов (район 2600 и 1280 пунктов соответственно). Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро после ослабления ранее на неделе. Пара доллар/рубль отступила вниз от сопротивления 65,60 руб, преодоление которого откроет ей дорогу к 66 руб. Доллар при этом поднялся выше линии краткосрочного нисходящего тренда. Пара евро/рубль приостановила снижение чуть ниже 73 руб, при пробитии которых направится к 73,50 руб. Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в минус под влиянием ухудшения внешнего фона и снижения мирового аппетита к риску из-за торговых новостей. Тем не менее, продажи, скорее всего, будут сдержанными, так как торговый вопрос касается российского рынка лишь косвенно. Обвала на мировых биржах (за исключением США и КНР) стоит ожидать в случае усугубления ситуации и отмены торговых переговоров - данный фактор в итоге может негативно повлиять на всю глобальную экономику в целом".

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