Утром фондовые индексы будут падать - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций начнёт день с падения индексов на фоне негативных новостей по торговому соглашению США и Китая. Рубль также может оказаться под давлением из-за падения цен на сырьевые контракты и общее бегство от риска на глобальном рынке. Дальнейшее во многом будет определяться тем, как КНР отреагирует на заявления Д. Трампа. В любом случае, обращает внимание ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, риски возвращения полномасштабной торговой войны резко выросли.