При ухудшении внешнего фона отметка 2550 по индексу МосБиржи может не устоять - Алор Брокер

"В четверг и пятницу российский рынок акций аккуратно подрастал, отыгрывая позитивную динамику американских индексов. Ничего не предвещало беды. Однако вчера президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Штаты в пятницу поднимут пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25% и могут ввести пошлины на другие товары, которые ими пока не облагаются. В ответ на это Китай может свернуть переговоры по урегулированию торговых споров, в частности, отменить намеченный на 8 мая визит в США своих переговорщиков. На этих сообщениях сегодня с утра биржи "рухнули". В частности, китайский Shanghai Composite падал более чем на 5%. Свыше 2% теряли ночью американские фьючерсы, на полтора доллара опустилась нефть. Сейчас зарубежные индикаторы отошли от минимумов, но далеко не факт, что распродажи не возобновятся. Пока остается неясным, действительно ли Трамп будет повышать пошлины или пока оказывает лишь давление на Китай с целью активизировать переговоры. Но в любом случае перегретые рынки акций, в которые уже заложено достижение компромисса между двумя крупнейшими мировыми экономиками, вполне могут использовать данный повод для начала массированных продаж. В случае разрастания полномасштабной торговой войны экономика России понесет огромные потери из-за снижения цен на углеводороды и металлы, спрос на которые резко упадет в условиях снижения мирового производства. Ждем открытия российских торгов с сильным, более чем процентным, "гэпом" вниз. При ухудшении внешнего фона отметка 2550 по индексу МосБиржи может не устоять, что приведет к закрытию среднесрочных позиций многими инвесторами", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.