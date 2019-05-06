Скорее всего, торги сместятся в район 66 рублей за доллар - Алор Брокер

"Российская валюта в пятницу получила поддержку в виде состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, который американский лидер назвал "очень хорошим". Однако сегодня у рубля в паре с долларом очень мало шансов уйти ниже отметки 65, скорее всего, торги сместятся в район 66 рублей за доллар, - предполагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.