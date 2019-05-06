Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле упал до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2019 года опустился до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Как отмечается в пресс-релизе, апрельские данные указали на замедление расширения деловой активности в российской сфере услуг, темпы которого были минимальными с июня 2018 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле составил 53 пункта, опустившись с 54,6 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в отчете, российские поставщики услуг продолжали сообщать о росте новых заказов в апреле, темпы которого, однако, замедлились до десятимесячного минимума. Рост был поддержан привлечением новых клиентов и увеличением маркетинговой активности. Общее умеренное расширение новых заказов частично было вызвано резким ростом новых экспортных заказов, темпы которого были максимальными за всю историю исследования данного показателя, начавшегося в сентябре 2014 года.

Деловые ожидания компаний, согласно данным исследования, несмотря на более медленное общее увеличение спроса, достигли максимального уровня с июля 2011 года, причем уверенность была связана с выпуском новых видов услуг, прогнозами на повышение спроса и активизацией рекламной деятельности.

Российские поставщики услуг зафиксировали лишь незначительное увеличение занятости в апреле, что продлило текущую серию создания рабочих мест до семи месяцев, однако рост занятости был минимальным с октября прошлого года. Некоторые участники исследования сообщали, что замедление роста новых заказов привело к снижению нагрузки на пропускные мощности.

Объемы незавершенных заказов вновь сократились в апреле.

Инфляция производственных затрат снизилась в апреле. Темпы роста замедлились до минимальных за восемь месяцев. "Тем не менее, уровень инфляции закупочных цен в целом соответствовал уровню, наблюдаемому в марте, и соответствовал тренду серии. Более высокие тарифы объяснялись стремлением возместить возросшие затраты за счет клиентов. Темпы роста отпускных цен были одними из максимальных за последние четыре года, но значительно ниже январского пика", - следует из пресс-релиза.