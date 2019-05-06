Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний продолжает экспортировать нефть по "серым схемам" (порядка 0,5 млн баррелей в день). Саудовская Аравия хочет высоких цен на нефть и продления сделки об ограничении добычи ОПЕК до конца года, чтобы решить свои бюджетные проблемы, но она не является единственным игроком на нефтяном рынке… Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК может развалиться на части из-за односторонней позиции некоторых членов. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10 миллионов баррелей. Малые предприятия США готовятся к рецессии. Опрос Банка Америки показал, что примерно две трети малых предприятий в США готовятся к экономическому спаду, откладывая денежные средства или сокращая расходы. Экономический спад приведёт к уменьшению спроса на нефть", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.