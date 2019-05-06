В начале фондовых торгов вероятна коррекция вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале фондовых торгов вероятна коррекция вниз под давлением внешних факторов. Президент США Д. Трамп пригрозил увеличением тарифов на китайский импорт объемом $200 млрд, после чего появились сообщения о возможном отказе вице-премьера КНР от визита в США для торговых переговоров, очередной раунд которых был запланирован на среду. Усиление напряженности между США и КНР в сфере торговли вызвало незамедлительную негативную реакцию на азиатских фондовых площадках. Фьючерсы на нефть Brent также оказались в заметном "минусе" и торгуются ниже $70 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль, поскольку угроза возобновления "торговых войн" негативно влияет на спрос на развивающихся рынках", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.