Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле упал до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2019 года опустился до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Как отмечается в пресс-релизе, апрельские данные указали на замедление расширения деловой активности в российской сфере услуг, темпы которого были минимальными с июня 2018 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле составил 53 пункта, опустившись с 54,6 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.