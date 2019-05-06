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06 мая 2019 года 09:19
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением до 1% - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением до 1%, в районе 2555-2560 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2550, 2540 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2580, 2590 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение внешнего фона, связанное с обоснованными опасениями усугубления торговой войны между США и Китаем. Позднее индекс МосБиржи может продолжить падение к ближайшим уровням поддержки, расположенным в районе 2550, 2540, 2530 пунктов. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер изменения нефтяных котировок и основных западных фондовых индексов. В целом локальный рынок имеет весомые предпосылки для закрытия с существенным понижением", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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06 мая 2019 года 11:37
Ключевым событием для нефтяного рынка в среднесрочной перспективе станет встреча представителей ОПЕК+ в середине мая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки начали новую неделю падением более чем на 2% и в ходе утренних торгов продолжают находиться под давлением. Контракты на Brent снижаются до отметки $69,5/bbl, фьючерсы на WTI - $60,7/bbl. Давление на котировки оказывает снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:25
"Сочетание нескольких месяцев спекулятивной покупки сырой нефти и сигнала к продаже со стороны недельных графиков способствовало первому за шесть недель падению по итогам недели, - констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Ужесточение фундаментальных... читать дальше
.06 мая 2019 года 11:07
"Сегодня с утра нефтяные фьючерсы находятся под давлением, - констатирует эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Президент США Дональд Трамп возобновил ультимативную риторику относительно торговой сделки с Китаем. В твиттере президента появилось сообщение, что он планирует ввести отложенные... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:57
Торговые конфликты и замедление мировой экономики зачастую формируют нисходящее давление на EUR/USD - FxPro
"Доллар снижается после выхода пятничных данных по рынку труда (Nonfarm Payrolls), поскольку инвесторы так и не обнаружили в отчете признаков нарастающего инфляционного давления. На открытии недели EUR/USD начала торговаться с "гэпом" вниз, за счет бегства от рисков. Однако начало торгов в Европе... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:37
"Нефть Brent сегодня реагирует снижением в ответ на риски появления тупика в торговых переговорах США и КНР. Ведь в теории такой сценарий мог бы стать маленьким "черным лебедем" для мировых рынков, так как крайне негативно сказался бы на мировой торговле и темпах экономического роста. Мы пока не... читать дальше
.06 мая 2019 года 10:13
При сохранении негативного внешнего фона нефть рискует проторговать вниз поддержку на уровне 68,38 долл./барр., открывая новую цель в 64.75 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Нефть на прошлой неделе перешла к снижению, выпав из диапазона 72-74 долл./барр. на фоне слабой статистики по запасам в США (рост сырой нефти на 9,9 млн барр.) и муссирования слухов относительно сделки ОПЕК+ (обсуждается уменьшение квоты). На сегодняшнее утро нефть усиливает падение, реагируя на... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:45
Сейчас сложно сказать, на каком уровне будут цены на нефть через месяц - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Что касается цен на нефть, то сейчас сложно сказать, на каком уровне они будут через месяц. Я легко могу их представить и на 10% ниже. Добыча нефти в США достигла уровня 12,3 млн баррелей в день (рекордные показатели), при этом после того, как 2 мая США ужесточили санкции против Ирана, последний... читать дальше
.06 мая 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Китайский рынок резко падает в понедельник. Цены на нефть резко падают в понедельник. читать дальше
.03 мая 2019 года 17:31
"Цены на нефть в первые дни мая снизились - эпопея по приостановке экспорта нефти по трубопроводу Дружба в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти подошла к концу. Но в целом репутации России как надежному поставщику энергоресурсов нанесен урон. Органическим хлоридом было загрязнено... читать дальше
.03 мая 2019 года 16:05
"Индекс доллара продолжил повышение. Поддержку курсу оказывают вчерашние высокие значения индексов производительности труда и производственных заказов в США. Также необходимо отметить высказывания председателя ФРС США Пауэлла о том, что основные процентные ставки снижать не нужно, и что факторы,... читать дальше
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