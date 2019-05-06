Ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением до 1% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением до 1%, в районе 2555-2560 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2550, 2540 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2580, 2590 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение внешнего фона, связанное с обоснованными опасениями усугубления торговой войны между США и Китаем. Позднее индекс МосБиржи может продолжить падение к ближайшим уровням поддержки, расположенным в районе 2550, 2540, 2530 пунктов. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер изменения нефтяных котировок и основных западных фондовых индексов. В целом локальный рынок имеет весомые предпосылки для закрытия с существенным понижением", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.