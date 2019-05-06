Сегодня ожидаем отката индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций на слабоактивных торгах прошлой недели демонстрировал умеренно позитивную динамику и забрался в верхнюю половину диапазона 2540-2600 пунктов, в котором находится уже четыре недели. Учитывая выраженное ухудшение аппетита к риску на рынках, сегодня ожидаем отката индекса в сторону нижней границы диапазона", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.