В ближайшее время нефтяным котировкам обвал не грозит - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Цены на нефть в первые дни мая снизились - эпопея по приостановке экспорта нефти по трубопроводу Дружба в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти подошла к концу. Но в целом репутации России как надежному поставщику энергоресурсов нанесен урон. Органическим хлоридом было загрязнено не менее 5 миллионов тонн нефти. Чтобы снизить уровень хлоридов, покупатели вынуждены будут разбавлять грязную нефть чистой, а Германия и Польша, к примеру, не имеют достаточного количество пустых емкостей, чтобы принять чистую нефть. Это большая проблема, потому что в загрязненной нефти уровень органических хлоридов превышает норму в 8 - 30 раз. "Транснефть" заявляет, что загрязненная нефть из Беларуси может транспортироваться по железной дороге в Новороссийск, где она будет разбавлена. При этом железная дорога не имеет такого большого количества цистерн для перевозки загрязнённой нефти, и операция по разбавлению затянется надолго. Тут и без загрязнённой нефти проблем хватает - недавно Дональд Трамп высказался что, хотя газ из России является дешевым, Россия не является надежным поставщиком. Американцы с 2022 года в течении 20 лет намерены ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ. Стоимость американского газа с учетом транспортировки и регазификации не может быть меньше российского, поэтому американцам в ближайшие годы будет выгодно представлять Россию как ненадежного поставщика углеводородов.

У меня все же есть уверенность, что в ближайшее время нефтяным котировкам обвал не грозит. Саудовская Аравия планирует сократить бюджетный дефицит. По мнению экономистов, эта цель была поставлена в расчете на рост цен на нефть", - полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.