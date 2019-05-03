Индекс доллара продолжил повышение - Forexite

"Индекс доллара продолжил повышение. Поддержку курсу оказывают вчерашние высокие значения индексов производительности труда и производственных заказов в США. Также необходимо отметить высказывания председателя ФРС США Пауэлла о том, что основные процентные ставки снижать не нужно, и что факторы, снижающие инфляцию, возможно временные. Сегодня отмечаются положительные данные с рынка труда в США. Число новых рабочих мест и безработица вышли значительно лучше ожиданий. В то же время важные данные об уровне инфляции в еврозоне также превысили ожидания. Это способно оказать поддержку курсу евро. Давление на курсы австралийского и новозеландского доллара оказывает ожидание того, что на следующей неделе могут быть уменьшены основные процентные ставки в Австралии и Новой Зеландии", - отмечают аналитики Forexite.