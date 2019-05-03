Биткоин целится выше $6000 - FxPro

"Главная криптовалюта воодушевляет рынок уверенным разворотом к росту, - указывают эксперты FxPro. - За последние сутки BTC подскочил на 7% и торгуется около $5800, уверенно преодолев отметку в $5600. Альткоины дублируют эти динамику, демонстрируя рост на 2-8% по токенам из ТОП-10. Для оценки краткосрочных перспектив стоит отметить, что Биткоин сумел подняться выше локальных максимумов апреля. Со стороны теханализа, первая криптовалюта может не встретить на своем пути препятствий вплоть до $6000. Поддержка в виде 200-дневной средней выстояла, что, вероятно, обозначило окончание коррекционного отката и привлекло новых покупателей, которые зашли на рынок "подешевле"".

Среди новостных драйверов аналитики компании выделяют транзакцию на 40'000 BTC на одном из крупнейших кошельков. Впрочем, ни владелец, ни причины перемещения средств не известны, однако очевидно, что это всполошило даже более мелких инвесторов, которые готовы следовать за "китом". В данный момент участники рынка испытывают все больше симпатии именно к биткоину, что не может не радовать "BTC-максималистов".

"Тем временем, курс XRP в последние числа апреля опустился до 7-месячных минимумов, оказавшись явно хуже рынка, - подчеркивают в аналитическом отделе FxPro. 0- Видимо, желая повлиять на настроения инвесторов, Ripple объявляет о новых партнерствах по использованию системы xCurrent при участии токена XRP. Только за последнее время Ripple заключили соглашение с Ria Money Transfer, а Saudi British Bank (SABB) пообещал использовать инфраструктуру Ripple на основе XRP. Работу по улучшению настроений инвесторов также проводит лидирующий провайдер информации на крипторынке - CoinMarketCap. Компания объявила, что к июню текущего года начнет удалять биржи, которые не подтвердили свои торговые объемы. Теперь желающие попасть в список должны будут подключиться к Data Accountability & Transparency Alliance (DATA), чтобы продемонстрировать торговые данные в реальном времени. Похоже, что CoinMarketCap очень торопится доказать правдивость опубликованного рейтинга, пока за дело не взялся регулятор".