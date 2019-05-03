.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Биткоин целится выше $6000 - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 мая 2019 года 14:17
Биткоин целится выше $6000 - FxPro
"Главная криптовалюта воодушевляет рынок уверенным разворотом к росту, - указывают эксперты FxPro. - За последние сутки BTC подскочил на 7% и торгуется около $5800, уверенно преодолев отметку в $5600. Альткоины дублируют эти динамику, демонстрируя рост на 2-8% по токенам из ТОП-10. Для оценки краткосрочных перспектив стоит отметить, что Биткоин сумел подняться выше локальных максимумов апреля. Со стороны теханализа, первая криптовалюта может не встретить на своем пути препятствий вплоть до $6000. Поддержка в виде 200-дневной средней выстояла, что, вероятно, обозначило окончание коррекционного отката и привлекло новых покупателей, которые зашли на рынок "подешевле"". Среди новостных драйверов аналитики компании выделяют транзакцию на 40'000 BTC на одном из крупнейших кошельков. Впрочем, ни владелец, ни причины перемещения средств не известны, однако очевидно, что это всполошило даже более мелких инвесторов, которые готовы следовать за "китом". В данный момент участники рынка испытывают все больше симпатии именно к биткоину, что не может не радовать "BTC-максималистов". "Тем временем, курс XRP в последние числа апреля опустился до 7-месячных минимумов, оказавшись явно хуже рынка, - подчеркивают в аналитическом отделе FxPro. 0- Видимо, желая повлиять на настроения инвесторов, Ripple объявляет о новых партнерствах по использованию системы xCurrent при участии токена XRP. Только за последнее время Ripple заключили соглашение с Ria Money Transfer, а Saudi British Bank (SABB) пообещал использовать инфраструктуру Ripple на основе XRP. Работу по улучшению настроений инвесторов также проводит лидирующий провайдер информации на крипторынке - CoinMarketCap. Компания объявила, что к июню текущего года начнет удалять биржи, которые не подтвердили свои торговые объемы. Теперь желающие попасть в список должны будут подключиться к Data Accountability & Transparency Alliance (DATA), чтобы продемонстрировать торговые данные в реальном времени. Похоже, что CoinMarketCap очень торопится доказать правдивость опубликованного рейтинга, пока за дело не взялся регулятор".
.
03 мая 2019 года 17:31
"Цены на нефть в первые дни мая снизились - эпопея по приостановке экспорта нефти по трубопроводу Дружба в Восточную Европу и Германию из-за загрязненной нефти подошла к концу. Но в целом репутации России как надежному поставщику энергоресурсов нанесен урон. Органическим хлоридом было загрязнено... читать дальше
.03 мая 2019 года 16:05
"Индекс доллара продолжил повышение. Поддержку курсу оказывают вчерашние высокие значения индексов производительности труда и производственных заказов в США. Также необходимо отметить высказывания председателя ФРС США Пауэлла о том, что основные процентные ставки снижать не нужно, и что факторы,... читать дальше
.03 мая 2019 года 11:28
"Американская валюта продолжала развивать восходящий тренд благодаря сравнительно сильным макроэкономическим данным. Благодаря этому, активы в долларах становятся все более и более привлекательны для инвесторов. Это движение получило новый импульс в середине недели после заседания ФРС. Однако... читать дальше
.03 мая 2019 года 09:48
Фондовые индексы США упали в четверг 2-ю сессию подряд. Рынки акций Азии озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР. Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, Brent у $70,4 за баррель. читать дальше
.03 мая 2019 года 09:13
Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"После достижения вчера рекордно высокого уровня индекс S&P корректируется в преддверии завтрашней публикации обзора рынка труда в США, - отмечают аналитики Forexite. - Возможно, на снижение котировок на фондовых рынках повлияло сообщение в китайской прессе о том, что переговоры по торговому... читать дальше
.02 мая 2019 года 16:32
Индекс деловой активности в еврозоне вышел чуть лучше ожиданий. В то же время показатель уже три месяца находится ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о снижении активности в производственной сфере. Индекс активности в строительстве в Великобритании превысил ключевой уровень... читать дальше
.02 мая 2019 года 13:25
"Сегодня, 2 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в "плюсе", пара EUR/USD подрастает на 0,09% и находится на отметке 1,121. В то же время индекс доллара США также демонстрирует рост. Американская валюта удерживает завоеванные ранее позиции после того, как Федрезерв отмел... читать дальше
.02 мая 2019 года 11:36
"Терпеливая" позиция ФРС остановила рост EUR/USD в паре шагов от 50-дневной средней, вернув ее на какое-то время под уровень 1,1200. В четверг утром пара демонстрирует попытки роста, поднявшись до 1,1210. Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных,... читать дальше
.02 мая 2019 года 11:00
В среду, 1 мая, торги по евро закрылись снижением, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе. Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс евро... читать дальше
.02 мая 2019 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.