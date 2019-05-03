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03 мая 2019 года 12:15
Число брокерских счетов на Московской бирже выросло в 1 квартале 2019 г. на 275 тысяч - "Иволга Капитал"
По данным Московской биржи, число брокерских счетов, зарегистрированных на ней, в 1 квартале 2019 года, выросло в сравнении с прошлым годом 13,7%, до 2,29 млн. 99% из 275 тыс. новых счетов - брокерские счета физических лиц. 40% от всех открытых счетов (110 тыс.) - индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), имеющие льготное налогообложение. Совокупное число ИИС достигло полумиллиона. В прошлом году был отмечен взрывной рост числа брокерских счетов, их было открыто 700 тыс. Притом, что за всю историю рынка до 2018 - 1,3 млн. Начало нынешнего года оказалось еще более активным, указывает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. "Низкие ставки по депозитам - один и не главный из мотивов новых клиентов, - отмечает эксперт. - Депозитные ставки никогда не баловали. Другое дело - налоговые послабления. Появление ИИС, с фактическим обнулением НДФЛ, льгота по НДФЛ на корпоративные облигации - вот стимулы, запустившие процесс исхода на биржу. Крупные банки, столкнувшись с тенденцией, не стали ей противоречить. Да и не смогли бы. В итоге, около 300 тыс. брокерских счетов - счета их клиентов. И, вероятно, доля будет расти". Кому выгодно? К"огда законодатель вводил меры популяризации фондового рынка, делалось это, вероятно, из практических побуждений, - полагает Андрей Хохрин. - В 2014 году Россия лишилась полноценной возможности занимать деньги за рубежом. Постепенно заимствования переместились на внутренний рынок. Аналогично, санкционное противостояние вывело с фондового рынка массу иностранных денег, и для поддержания котировок крупнейших компаний потребовался внутренний спрос. Можно признать операцию успешной. Теперь на вопрос, кто из присутствующих в зале имеет брокерский счет, люди поднимаются руки, а не перешептываются, что это такое. Как надолго? Брокеры воодушевлены. Их прогнозы - ежегодное увеличение числа счетов на 1-2 млн, и так 2-3 года подряд. Прошлый фондовый бум, 2007-2008 годов дал в лучшем случае 150 тыс. счетов. Тенденция притока интереса и денег физлиц на биржу, возможно, уже на своих пиковых значениях. Конечно, и развиваться есть куда, и налоговые стимулы сильны. Но повышенный интерес к отдельному классу активов, в данном случае, к акциям и облигациям, как правило, не продолжается более 2 лет". Что это даст? "Физические лица отлично формируют ликвидность рынка. И акций, и особенно облигаций. Их деньги и активы всегда на острие атаки, тогда как деньги и активы крупных институциональных игроков нечасто оказываются на открытом рынке. Ликвидность - важная характеристика инвестиционного комфорта. Кроме того, приток на рынок новых лиц и денег - отличная опора котировкам акций. Российский фондовый рынок перманентно дешев. В этой связи, новички, покупая сейчас акции и облигации, вряд ли переплачивают и рискуют глубокими просадкам. С другой стороны, это давление новых денег - давление на рынок и котировки снизу вверх", - заключает эксперт компании "Иволга Капитал".
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