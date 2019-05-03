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03 мая 2019 года 11:28
Данные из США могут сломить рост доллара - FxPro
"Американская валюта продолжала развивать восходящий тренд благодаря сравнительно сильным макроэкономическим данным. Благодаря этому, активы в долларах становятся все более и более привлекательны для инвесторов. Это движение получило новый импульс в середине недели после заседания ФРС. Однако пятничный отчет по рынку труда США (NFP) способен поставить под сомнение, или, наоборот, усилить тренд роста USD. Как ожидается, в апреле американская экономика создала около 180 тыс. рабочих мест, что несущественно меньше среднемесячного прироста в последние 12 месяцев (211тыс). В течение недели выходили противоречивые данные: ADP отметили сильный прирост занятости в частном секторе, однако недельные обращения за пособиями и PMI в обрабатывающих отраслях отмечают охлаждение темпов роста в сравнении с предыдущими месяцами. Дополнительно отмечается падение продаж на автомобильном и илищном рынке США, что является косвенным свидетельством снижения уверенности потребителей. Таким образом, со стороны макроэкономических данных больше свидетельств о том, что ситуация в занятости становится чуть более прохладной. Это может стать серьезным препятствием для развития курса доллара. К торгово-взвешенной корзине из 6ти ведущих валют, USD на прошлой неделе поднимался до 2-летних максимумов. Для развития продолжительного тренда, сегодняшним Nonfarm Payrolls придется значительно превзойти ожидания рынка. Однако косвенные индикаторы сигнализируют о том, что фактическое значение окажется "чуть хуже среднего", потенциально создавая пространство для отката американской валюты", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.
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