Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite

"После достижения вчера рекордно высокого уровня индекс S&P корректируется в преддверии завтрашней публикации обзора рынка труда в США, - отмечают аналитики Forexite. - Возможно, на снижение котировок на фондовых рынках повлияло сообщение в китайской прессе о том, что переговоры по торговому соглашению с США вновь зашли в тупик. Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс. Курс австралийский доллар/йена опустился сегодня почти на 50 пунктов до уровня 77.93, минимального за последний месяц. Курс фунт/йена упал почти на 80 пунктов до уровня 145.05. Курс евро/йена опустился с уровня 125.08 до 124.52. Цена на нефть марки Брент упала сегодня на два с половиной доллара до отметки 69.70. Коррекция цен на нефть продолжается".