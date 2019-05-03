.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 мая 2019 года 09:13
Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"После достижения вчера рекордно высокого уровня индекс S&P корректируется в преддверии завтрашней публикации обзора рынка труда в США, - отмечают аналитики Forexite. - Возможно, на снижение котировок на фондовых рынках повлияло сообщение в китайской прессе о том, что переговоры по торговому соглашению с США вновь зашли в тупик. Снижение котировок на фондовых рынках оказывает давление на рисковые инструменты на рынке форекс. Курс австралийский доллар/йена опустился сегодня почти на 50 пунктов до уровня 77.93, минимального за последний месяц. Курс фунт/йена упал почти на 80 пунктов до уровня 145.05. Курс евро/йена опустился с уровня 125.08 до 124.52. Цена на нефть марки Брент упала сегодня на два с половиной доллара до отметки 69.70. Коррекция цен на нефть продолжается".
.
03 мая 2019 года 11:28
"Американская валюта продолжала развивать восходящий тренд благодаря сравнительно сильным макроэкономическим данным. Благодаря этому, активы в долларах становятся все более и более привлекательны для инвесторов. Это движение получило новый импульс в середине недели после заседания ФРС. Однако... читать дальше
.03 мая 2019 года 09:48
Фондовые индексы США упали в четверг 2-ю сессию подряд. Рынки акций Азии озабочены позицией ФРС и сигналами об отсрочке торгового соглашения США и КНР. Цены на нефть продолжают снижение в пятницу, Brent у $70,4 за баррель. читать дальше
.02 мая 2019 года 16:32
Индекс деловой активности в еврозоне вышел чуть лучше ожиданий. В то же время показатель уже три месяца находится ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о снижении активности в производственной сфере. Индекс активности в строительстве в Великобритании превысил ключевой уровень... читать дальше
.02 мая 2019 года 13:25
"Сегодня, 2 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в "плюсе", пара EUR/USD подрастает на 0,09% и находится на отметке 1,121. В то же время индекс доллара США также демонстрирует рост. Американская валюта удерживает завоеванные ранее позиции после того, как Федрезерв отмел... читать дальше
.02 мая 2019 года 11:36
"Терпеливая" позиция ФРС остановила рост EUR/USD в паре шагов от 50-дневной средней, вернув ее на какое-то время под уровень 1,1200. В четверг утром пара демонстрирует попытки роста, поднявшись до 1,1210. Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных,... читать дальше
.02 мая 2019 года 11:00
В среду, 1 мая, торги по евро закрылись снижением, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе. Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс евро... читать дальше
.02 мая 2019 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:59
"Оптимизм относительно результатов торговых переговоров Китая и США и первые признаки стабилизации динамики экономики поддерживали курс юаня на стабильном уровне последние два месяца, - комментирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - На фоне вероятного скорого завершения переговоров с... читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:24
"Эталонная цена на алюминий, рассчитываемая на Лондонской бирже металлов, держится вблизи двухлетних минимумов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем, котировки металла в Шанхае с начала года выросли на 7%. Это связано с... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:56
Требования США ввести полное эмбарго на иранскую нефть остаются главным драйвером котировок "черного золота", указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нефть полностью растеряла рост предыдущей недели после того, как президент... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.