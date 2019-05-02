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02 мая 2019 года 16:32

Данные оказывают поддержку фунту - Forexite

Индекс деловой активности в еврозоне вышел чуть лучше ожиданий. В то же время показатель уже три месяца находится ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о снижении активности в производственной сфере. Индекс активности в строительстве в Великобритании превысил ключевой уровень 50.

Поддержку курсу фунта также оказывает информация о том, что в переговорах между руководством Консервативной и Лейбористской партий наблюдается некоторый прогресс. Внимание инвесторов направлено на результаты местных выборов в Великобритании.

Банк Англии сегодня повысил прогнозы на темпы роста экономики с +1,2% до +1,5%. Члены Комитета по денежной политике убеждены в том, что в будущем может появиться необходимость повысить основную ставку. В то же время Брекзит увеличивает неопределенность в отношении будущего кредитно-денежной политики.

Вчера председатель ФРС США Пауэлл заявил, что факторы, снижающие инфляцию, возможно временные. По его мнению, основные процентные ставки снижать не нужно. В то же время, отмечают в Forexite, согласно данным с рынка фьючерсов на процентные ставки, вероятность снижения до конца года превышает 60%.

Завтра все внимание будет направлено на данные с рынка труда в США. Также выйдут важные данные об уровне инфляции в еврозоне.

Опубликовано: /Forexite/
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