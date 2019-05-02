Сегодняшняя динамика может не встретить значимого сопротивления вплоть до уровней вблизи 65,5 рубля за доллар и 73,5 за евро - FxPro

"К середине дня в четверг российская валюта заметно проседает к доллару и евро. USD/RUB прибавляет 54 копейки, до 65,16, а EUR/RUB - 61 копейку, до 73,13. Ослабление рубля вызвано снижением "аппетита к риску" на мировых рынках после сигналов со стороны ФРС о намерении сохранить ставку неизменной. С начала года участники торгов лелеяли надежду на то, что в течение ближайших 12 месяцев Федреверв может пойти на смягчение политики. Однако вчерашним комментариям было суждено запустить процесс разворота рыночных тенденций. Напомним, что ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставок, как правило, поддерживает национальную валюту, но в то же время ложится бременем на экономический рост. С начала года Европейский Центробанк смягчил свою позицию по ставкам, а Национальный Банк Китая продолжает эту волну в попытках подстегнуть рост экономики страны. Повышение доллара зачастую оборачивается давлением на развивающиеся рынки. Какое-то время российская валюта плыла против течения, развив восходящий тренд против доллара, прибавив с начала года около 9,5%. Вполне вероятно, что пик повышения курса рубля пройден: все больше участников торгов стремятся зафиксировать прибыль от предшествующего роста, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Все это делает российскую валюту уязвимой перед коррекцией даже в ходе сравнительно спокойных торгов. Пониженная ликвидность российского рынка усиливает амплитуду движения - в данном случае подстегивая ослабление рубля. Стоит отметить, что сегодняшняя динамика в целом совпадает с трендом последней недели и может не встретить на своем пути значимого сопротивления вплоть до уровней вблизи 65,5 за доллар и 73,5 за евро", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.