Привлекательность рублевых активов при дальнейшем ослаблении рубля к закрытию сессии может усилиться - ИК "Еврофинансы"

"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (15:30 мск). Торги на российских биржах к 14:00 мск проходили разнопланово: индекс РТС снизился на 0,298%, индекс МосБиржи увеличился на 0,744%. Привлекательность рублевых активов при дальнейшем ослаблении рубля к закрытию сессии может усилиться", - отмечают в ИК "Еврофинансы".