EUR/USD торгуется в "плюсе" - ГК "ФИНАМ"

"Сегодня, 2 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в "плюсе", пара EUR/USD подрастает на 0,09% и находится на отметке 1,121. В то же время индекс доллара США также демонстрирует рост. Американская валюта удерживает завоеванные ранее позиции после того, как Федрезерв отмел любые шансы на возможность снижения процентной ставки в ближайшей перспективе. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что пока нет веских оснований для изменения процентной ставки в ту или иную сторону", - отмечают в ГК "ФИНАМ".