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02 мая 2019 года 12:09
Goldman Sachs снизил рейтинг акций Evraz до "продавать" и оценку на 8%
Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6 фунтов стерлингов до 5,50 фунта стерлингов за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать". Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 6,25 фунта стерлингов за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Evraz
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