Goldman Sachs снизил рейтинг акций Evraz до "продавать" и оценку на 8%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 6 фунтов стерлингов до 5,50 фунта стерлингов за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "держать" до "продавать".

Текущая стоимость акций Evraz составляет порядка 6,25 фунта стерлингов за штуку.