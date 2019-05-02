По паре EUR/USD трейдерам стоит сохранять осторожность - FxPro

"Терпеливая" позиция ФРС остановила рост EUR/USD в паре шагов от 50-дневной средней, вернув ее на какое-то время под уровень 1,1200. В четверг утром пара демонстрирует попытки роста, поднявшись до 1,1210. Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных, способных повлиять на ход торгов на валютном рынке. Рекомендуем обратить особое внимание на решение по ставке Банка Англии и статистику по рынку труда США", - отмечают аналитики FxPro.