.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / По паре EUR/USD трейдерам стоит сохранять осторожность - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 мая 2019 года 11:36
По паре EUR/USD трейдерам стоит сохранять осторожность - FxPro
"Терпеливая" позиция ФРС остановила рост EUR/USD в паре шагов от 50-дневной средней, вернув ее на какое-то время под уровень 1,1200. В четверг утром пара демонстрирует попытки роста, поднявшись до 1,1210. Трейдерам стоит сохранять осторожность, так как впереди еще целый ряд важных данных, способных повлиять на ход торгов на валютном рынке. Рекомендуем обратить особое внимание на решение по ставке Банка Англии и статистику по рынку труда США", - отмечают аналитики FxPro.
.
02 мая 2019 года 16:32
Индекс деловой активности в еврозоне вышел чуть лучше ожиданий. В то же время показатель уже три месяца находится ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о снижении активности в производственной сфере. Индекс активности в строительстве в Великобритании превысил ключевой уровень... читать дальше
.02 мая 2019 года 13:25
"Сегодня, 2 мая, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в "плюсе", пара EUR/USD подрастает на 0,09% и находится на отметке 1,121. В то же время индекс доллара США также демонстрирует рост. Американская валюта удерживает завоеванные ранее позиции после того, как Федрезерв отмел... читать дальше
.02 мая 2019 года 11:00
В среду, 1 мая, торги по евро закрылись снижением, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе. Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс евро... читать дальше
.02 мая 2019 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили падением торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:59
"Оптимизм относительно результатов торговых переговоров Китая и США и первые признаки стабилизации динамики экономики поддерживали курс юаня на стабильном уровне последние два месяца, - комментирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - На фоне вероятного скорого завершения переговоров с... читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:24
"Эталонная цена на алюминий, рассчитываемая на Лондонской бирже металлов, держится вблизи двухлетних минимумов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем, котировки металла в Шанхае с начала года выросли на 7%. Это связано с... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:56
Требования США ввести полное эмбарго на иранскую нефть остаются главным драйвером котировок "черного золота", указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нефть полностью растеряла рост предыдущей недели после того, как президент... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:08
Почти половина компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за I квартал 2019 года, и большая часть из них оказалась позитивной, указывает аналитик фондового рынка развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахтер. На фоне пессимистичных ожиданий в начале сезона отчетности большинство... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:37
"EUR/USD прибавила около 40 пунктов в понедельник, что привело график к 1,180. На старте торгов в Европе пара вплотную подошла к отметке 1,1200. Бывший сильный уровень поддержки теперь вполне рискует обернуться не менее прочным сопротивлением, усиливая давление на евро. Среди макроэкономических... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:04
"Цены на нефть в ходе утренних торгов демонстрируют попытки роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72/bbl, контракты на WTI – $63,6/bbl. Инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ в отношении действующей сделки по сокращению нефтедобычи после того, как США решили не продлевать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.