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02 мая 2019 года 11:00
В паре евро/доллар в дальнейшем будет возможен рост выше 1,13 - Алор Брокер
В среду, 1 мая, торги по евро закрылись снижением, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе. Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс евро повышался до 1,1250 на фоне сильных данных по ВВП еврозоны за I квартал, а также инфляционного отчета в Германии за апрель. Затем падение доллара усилились на фоне слабого индекса деловой активности ISM в США за апрель, который оказался ниже прогноза и минимальным с ноября 2016 года. Нервозность в преддверии результатов заседания FOMC возрастала. По итогам заседания ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых. Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC. Следующее заседание комитета намечено на 18-19 июня. Курс евро возобновил рост до 1,1265, с которого упал на 77 пунктов, до 1,1188. Доллар США резко подорожал по всему рынку, отреагировав на заявления председателя ФРС Пауэлла о том, что ФРС не видит весомых аргументов в пользу изменения ставок в том или ином направлении. Запланированная статистика (GMT +3) В 09:00 Германия заявила об изменении объема розничной торговли за март. В 09:30 Швейцария сообщила об изменении реального объема розничной торговли за март. C 10:50 до 11:00 выйдут индексы деловой активности в производственном секторе за апрель во Франции, Германии и Еврозоне. В 11:30 Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 14:00 Банк Англии огласит решение по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов, отчет по инфляции, резюме по монетарной политике. В 14:30 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 15:30 США сообщит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, в 17:00 США - об изменении объема производственных заказов за март. В 20:30 с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман. "Падение пары с 1,1265 составило 67 градусов. Цена пробила трендовую линию на уровне 1,1219, а затем выскочила из восходящего канала, который строился от максимумов. Сейчас евро торгуется в "плюсе" на 0,13% и стоит 1,1208. Что нам ожидать после вечернего укрепления доллара? Есть два актуальных сценария. Сценарий 1: откат до 22 гр. (1,1241) с последующим падением ниже 67 гр. - до 1,1180. 22 гр. находится рядом с Lb. По отскоку от него будет примерно понятно, что ожидать от Штатов. Сейчас цена растет без объемов, чем усиливает на рынке "медвежьи" настроения. Сценарий 2: медленное восстановление цены под нижней линией канала в направлении 45-го градуса. С открытия Европы возможно незначительное снижение, т.к. стохастик находится сверху. Если рынок "постоит" около 1,12 несколько часов, то он отыграется, и покупатели могут продолжить движение к уровню 1,1230. Сопротивлением выступает балансовая линия Lb. Я склоняюсь больше к 1 сценарию. Глубокое падение не рассматриваю, потому что от 18 апреля форматируется разворотная формация для будущего роста выше 1,13", - заключает специалист Алор Брокер.
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