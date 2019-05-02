Сегодня вероятно открытие рынка акций с небольшим снижением - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Жду открытие рынка акций с небольшим снижением. Что ждет наш фондовый рынок в мае? Американский рынок в мае-октябре более склонен к "боковой" или нисходящей динамике, но на нашем рынке в мае будет действовать позитивный "дивидендный" фактор. Если цены на нефть (Brent) "нырнут" под отметку 70,7, то настроение у отечественных "быков" испортится. Если индекс МосБиржи "нырнет" под уровень 2540, настроение у наших "быков" также испортится... Но в данный момент вероятное снижение американского индекса S&P-500 до уровня 2890 будет рассматриваться как хорошая возможность купить отечественные акции", - полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.