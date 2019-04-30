Пока говорить о начале полноценного снижения рынка акций преждевременно - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок вновь понес потери, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, фактором в пользу роста выступала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к нашему закрытию прибавляла более 1%, продолжая отыгрывать падение конца прошлой недели. Что же касается западных фондовых площадок, то здесь наблюдалась разнонаправленная динамика. И если в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,2%. Несмотря на рост цен на нефть, к окончанию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, уйдя ниже 2560 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей и Сбербанка, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись X5 Retail Group и Магнит, рост которых составил 3,6% и 2,5% соответственно. Отметим, что наш рынок продолжает двигаться над двойной поддержкой в виде уровня 2550 пунктов и среднесрочного восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. Отметим, что движение вниз от исторических максимумов, установленных 23 апреля чуть ниже 2600 пунктов, укладывается в рамки коррекции, и пока говорить о развороте рынка и начале полноценного снижения преждевременно", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.