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30 апреля 2019 года 19:21
Пока говорить о начале полноценного снижения рынка акций преждевременно - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок вновь понес потери, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, фактором в пользу роста выступала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent к нашему закрытию прибавляла более 1%, продолжая отыгрывать падение конца прошлой недели. Что же касается западных фондовых площадок, то здесь наблюдалась разнонаправленная динамика. И если в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,1% и 0,2%. Несмотря на рост цен на нефть, к окончанию торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, уйдя ниже 2560 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Россетей и Сбербанка, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись X5 Retail Group и Магнит, рост которых составил 3,6% и 2,5% соответственно. Отметим, что наш рынок продолжает двигаться над двойной поддержкой в виде уровня 2550 пунктов и среднесрочного восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. Отметим, что движение вниз от исторических максимумов, установленных 23 апреля чуть ниже 2600 пунктов, укладывается в рамки коррекции, и пока говорить о развороте рынка и начале полноценного снижения преждевременно", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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30 апреля 2019 года 17:59
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.30 апреля 2019 года 17:24
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.30 апреля 2019 года 14:56
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.30 апреля 2019 года 14:08
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.30 апреля 2019 года 10:27
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.30 апреля 2019 года 09:39
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.30 апреля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили с небольшим ростом торги в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
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