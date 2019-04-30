Многие участники российского рынка предпочитают купить иностранную валюту, чтобы сократить риски, связанные с праздничным выходным - БКС

"Несмотря на умеренно позитивный внешний фон, рубль во вторник открылся вниз, но после кратковременной консолидации постепенно сокращал потери к валютной корзине. При этом нефтяные цены возобновили активный рост после нисходящей коррекции, начавшейся вчера вечером. Но как только нефть перешла к коррекционному снижению, рубль начал активно сдавать позиции, вернувшись к дневным минимумам. Вероятно, сегодняшняя слабость рубля связана с тем, что многие участники российского рынка предпочитают купить иностранную валюту, чтобы сократить риски, связанные с отсутствием в среду торгов из-за праздничного выходного. Кроме того, последующие сессии будут характеризоваться пониженной ликвидностью из-за длинных официальных выходных в России", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.