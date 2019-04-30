Юань стабилизируется на фоне улучшения ситуации в китайской экономике - Julius Baer

"Оптимизм относительно результатов торговых переговоров Китая и США и первые признаки стабилизации динамики экономики поддерживали курс юаня на стабильном уровне последние два месяца, - комментирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - На фоне вероятного скорого завершения переговоров с Вашингтоном рыночные настроения значительно улучшились, снизив риски сильной девальвации китайской валюты в ближайшее время. Тем временем, последние макроэкономические данные, а также статистика с денежного и кредитного рынков указывают на улучшение деловой конъюнктуры в стране. Восстановление роста кредитования подтверждает тот факт, что "количественное смягчение" от китайских властей, включая вливание ликвидности через понижение нормы обязательных резервов и программу среднесрочного кредитования, приносят свои плоды. Прирост ВВП в I квартале 2019 года оказался выше ожиданий. Индексы PMI за апрель, опубликованные во вторник утром, также свидетельствуют об увеличении деловой активности, однако более низкими темпами, чем в марте. Таким образом, в экономике все еще сохраняются некоторые риски спада, а говорить об однозначной смене тренда пока рано. На этом фоне от китайских властей можно ожидать новые меры поддержки экономики. Мы сохраняем нейтральный взгляд на юань и ожидаем пару USD/CNY на уровне 6,8 и 6,85 на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно".