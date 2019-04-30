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30 апреля 2019 года 17:24
Алюминий демонстрирует разнонаправленную динамику в Лондоне и Шанхае - Julius Baer
"Эталонная цена на алюминий, рассчитываемая на Лондонской бирже металлов, держится вблизи двухлетних минимумов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем, котировки металла в Шанхае с начала года выросли на 7%. Это связано с коррекцией после падения, а также с изменением ситуации на китайском рынке. Рост производства металла начал замедляться, тогда как экспорт остался на высоком уровне, что привело к более низкому, чем обычно, сезонному увеличению запасов. Важно, что это происходит на фоне довольно слабого внутреннего спроса на металл в Китае, тогда как местный автомобильный рынок продолжает падать. Будет ли этот тренд ощущаться за пределами китайского рынка или нет зависит от прибыльности экспорта. До сих пор предприятия КНР зарабатывали на поставках металла в Европу, Японию и соседние страны. Сокращение экспорта окажет поддержку мировой эталонной цене, которая может начать рост от текущих минимумов. При этом повышение котировок будут сдерживать значительный объем свободных мощностей, которые могут быть запущены при достижении ценами высоких значений. Мы отмечаем достаточно высокий объем предложения на рынке алюминия и ожидаем движение котировок в заданном диапазоне. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и прогноз цены на уровне 1 950 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев".
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30 апреля 2019 года 17:59
"Оптимизм относительно результатов торговых переговоров Китая и США и первые признаки стабилизации динамики экономики поддерживали курс юаня на стабильном уровне последние два месяца, - комментирует экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - На фоне вероятного скорого завершения переговоров с... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:56
Требования США ввести полное эмбарго на иранскую нефть остаются главным драйвером котировок "черного золота", указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нефть полностью растеряла рост предыдущей недели после того, как президент... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:08
Почти половина компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за I квартал 2019 года, и большая часть из них оказалась позитивной, указывает аналитик фондового рынка развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахтер. На фоне пессимистичных ожиданий в начале сезона отчетности большинство... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:37
"EUR/USD прибавила около 40 пунктов в понедельник, что привело график к 1,180. На старте торгов в Европе пара вплотную подошла к отметке 1,1200. Бывший сильный уровень поддержки теперь вполне рискует обернуться не менее прочным сопротивлением, усиливая давление на евро. Среди макроэкономических... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:04
"Цены на нефть в ходе утренних торгов демонстрируют попытки роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72/bbl, контракты на WTI – $63,6/bbl. Инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ в отношении действующей сделки по сокращению нефтедобычи после того, как США решили не продлевать... читать дальше
.30 апреля 2019 года 10:27
"На рынке нефти тем временем приостановилась волна распродаж. Ключевым событием мая станет полный запрет со стороны США на поставки нефти из Ирана. Это способно привести к продолжению снижения экспорта из страны. С мирового рынка может исчезнуть до 800 тыс. б/с. Вкупе с падающей добычей в... читать дальше
.30 апреля 2019 года 09:39
"На рынке нефти ждем 2 мая, когда должна полностью прекратиться закупка нефти у Ирана. Похоже, что Штаты не будут продлевать "разрешение" ряду стран на покупку "черного золота" у Исламской Республики. На мораторий мог бы наплевать Китай, подав пример всем остальным, но власти Поднебесной не... читать дальше
.30 апреля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили с небольшим ростом торги в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного... читать дальше
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