Алюминий демонстрирует разнонаправленную динамику в Лондоне и Шанхае - Julius Baer

"Эталонная цена на алюминий, рассчитываемая на Лондонской бирже металлов, держится вблизи двухлетних минимумов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Тем временем, котировки металла в Шанхае с начала года выросли на 7%. Это связано с коррекцией после падения, а также с изменением ситуации на китайском рынке. Рост производства металла начал замедляться, тогда как экспорт остался на высоком уровне, что привело к более низкому, чем обычно, сезонному увеличению запасов. Важно, что это происходит на фоне довольно слабого внутреннего спроса на металл в Китае, тогда как местный автомобильный рынок продолжает падать. Будет ли этот тренд ощущаться за пределами китайского рынка или нет зависит от прибыльности экспорта. До сих пор предприятия КНР зарабатывали на поставках металла в Европу, Японию и соседние страны. Сокращение экспорта окажет поддержку мировой эталонной цене, которая может начать рост от текущих минимумов. При этом повышение котировок будут сдерживать значительный объем свободных мощностей, которые могут быть запущены при достижении ценами высоких значений.

Мы отмечаем достаточно высокий объем предложения на рынке алюминия и ожидаем движение котировок в заданном диапазоне. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и прогноз цены на уровне 1 950 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев".