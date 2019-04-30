При относительно стабильных котировках нефти у рубля сохраняется потенциал движения в диапазон 63-64 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль торговался неуверенно в утренние часы, но затем вернулся к укреплению позиций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4655 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная - до 7,97%, а месячная снизилась до 8,12%. Рубль продолжает поддерживать его высокая доходность и прогнозы ЦБ РФ по возможному снижению ставки во II-III кварталах, что повышает актуальность реализации стратегии Carry trade. Кроме того, если утро для нефти складывалось негативно, то к середине европейской сессии котировки демонстрировали существенный рост. При относительно стабильных котировках нефти у рубля сохраняется потенциал движения в диапазон 63-64 за доллар благодаря разнице ставок", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.