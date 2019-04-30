Вторник рынок акций может завершить осторожным снижением - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций, скорее всего, завершит день в "минусе", поскольку местные инвесторы будут опасаться занимать слишком оптимистичные позиции перед заседанием ФРС, длинными выходными в РФ и ключевой статистикой по США. Торги в России будут проводиться 2 и 3 мая, но активность будет крайне низкой, что таит в себе угрозы резких движений, если для этого будут поводы", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.