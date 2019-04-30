Новое обострение в Венесуэле - не лучшая новость для рубля - БКС

"На текущей неделе курс рубля формируется под воздействием внешней конъюнктуры, в которой наиболее влиятельными факторами выступают периоды дискретного усиления доллара США на валютном рынке, изменения стоимости нефти и геополитического фона. Также рубль получает поддержку со стороны высокого спроса нерезидентов на ОФЗ. В настоящее время доллар несколько сбавил силу, однако в ближайшее время новые порции макростатистики могут развернуть тенденцию, в результате чего активы emerging markets вновь окажутся под усиленным давлением. Стоимость нефти в первые дни мая, по нашему мнению, не претерпит существенных изменений, котировки "черного золота" будут формироваться в диапазоне $71,5-73 на фоне усиления давления США на поставки нефти из Ирана и высокого сезонного спроса. Наиболее неоднозначным для прогнозной оценки фактором остается геополитика. Новое резкое обострение в Венесуэле чревато очередными заявлениями со стороны американского истеблишмента о возможных последствиях для союзников Николаса Мадуро, в том числе для Москвы. Кроме того, эти события могут способствовать общему росту напряженности новостного фона, связанного с санкциями. Ожидаем, что курс рубля в краткосрочной перспективе будет демонстрировать склонность к умеренному ослаблению, ожидаемый диапазон для движения курса - 64,2-65,7 за доллар", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.