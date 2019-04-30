При сохранении умеренно позитивных настроений рубль проведет май в диапазоне 64-66 к доллару и 72-74 к евро - ГК "ФИНАМ"

"Разворот ФРС США к более мягкой монетарной политике с начала текущего года создал условия для возвращения нерезидентов на отечественные долговые площадки и способствовал укреплению курса российской валюты, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - В настоящий момент основными факторами, выступающими на стороне рубля, являются высокие цены на нефть, а также умеренно позитивная конъюнктура на внешних финансовых рынках. При этом экономика России достаточно устойчива к внешним шокам, однако на пути более сильного укрепления российской валюты по-прежнему стоит бюджетное правило, а также время от времени возникающая санкционная риторика, которая будет оказывать давление на курс рубля. При сохранении умеренно позитивных настроений на мировых финансовых и сырьевых площадках российская валюта проведет май в диапазоне 64-66 по отношению к доллару и 72-74 к евро".