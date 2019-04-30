Ралли на рынке нефти не продлится долго - Julius Baer

Требования США ввести полное эмбарго на иранскую нефть остаются главным драйвером котировок "черного золота", указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нефть полностью растеряла рост предыдущей недели после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от стран ОПЕК+ увеличить добычу для снижения мировых цен. Иранские санкции накладываются на и без того хрупкий баланс предложения и вызывают беспокойство в связи с рисками возникновения дефицита сырья.

Рыночные настроения перешли от исключительно "медвежьих" в начале года до исключительно "бычьих" в настоящее время, считает Норберт Рюкер. Несмотря на то, что мировые запасы добытой нефти в течение нескольких месяцев не демонстрировали заметного роста или снижения, цены выросли почти до 75 долл. США за баррель. Причиной этого стали рыночные настроения, связанные в том числе с беспокойством по поводу объема предложения, снижением пессимизма относительно мировой экономики и поведением спекулянтов (в том числе хедж-фондов), которые покупали нефть на растущем рынке.

"Инвесторам следует следить за движением цен, а не новостями по поводу иранских санкций, - полагает эксперт Julius Baer. - Чем дольше продолжится ралли, тем сильнее будет спад. Новости прошедшей пятницы свидетельствуют о многочисленных факторах, которые будут препятствовать продолжительному росту цен. Страны ОПЕК+, скорее всего, не будут и дальше ограничивать добычу на фоне того, как цены на бензин в США приближаются к психологически важной отметке в 3 долл. США за галлон. Кроме того, покупатели иранской нефти, включая Индию и Китай, скорее всего, будут противостоять американским санкциям, если цены на сырье продолжат рост, и будут искать альтернативные способы покупки нефти у Тегерана, механизмы которой уже появились в последнее время. Кроме того, торговля нефтью может осуществляться в рупиях и юанях, но она будет занимать небольшой объем рынка и останется решением для экстренных ситуаций. Кроме того, рост спроса на нефть со стороны развивающихся стран будет замедляться из-за давления инфляции топливных цен и слабости местных валют. Наконец, сланцевая индустрия будет наращивать добычу при текущих котировках, признаки чего уже начали появляться на рынке. Все эти факторы будут препятствовать продолжительному ралли цен, так что мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор".