Данные сезона отчетности в США превосходят прогнозы аналитиков - Julius Baer

Почти половина компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за I квартал 2019 года, и большая часть из них оказалась позитивной, указывает аналитик фондового рынка развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахтер. На фоне пессимистичных ожиданий в начале сезона отчетности большинство компаний сумели превзойти прогнозы, что уже на прошлой неделе подтолкнуло американские индексы к новым максимумам.

"На текущий момент 78% компаний сумели превзойти прогнозы по прибыли (долгосрочное среднее значение - 54%), 52% - по объему продаж (долгосрочное среднее - 56%), 43% - по обоим показателям (долгосрочное среднее - 36%), - констатирует Мэтью Рахтер. - Самые высокие позитивные результаты показали компании из более циклических отраслей, например, из финансового сектора, сферы информационных технологий и коммуникаций. В результате позитивной отчетности аналитики пересмотрели прогнозы в сторону повышения, так что теперь консенсус-прогноз по росту прибыли составляет +0,5% против снижения на 2,5% в начале сезона отчетности. Исторические данные позволяют ожидать рост прибыли на акцию на уровне 2,7%. Также вопреки ожиданиям компании пока не демонстрируют сокращение маржи, и меньше половины участников рынка заявили об озабоченности по поводу давления со стороны роста зарплат. Прогнозы по году в целом пока остаются без изменений, и лишь небольшая доля компаний повышает цены, чтобы компенсировать увеличение расходов на персонал. Опубликованная на текущий момент отчетность компаний из индекса S&P 500 превосходит ожидания аналитиков. Это будет поддерживать рост фондовых" рынков, которые могут достичь новых максимумов в ближайшие месяцы".