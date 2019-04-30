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30 апреля 2019 года 13:34
Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Polymetal с потенциалом снижения 20,7% от текущей цены на горизонте 12 мес. - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций Polymetal International PLC - компании, занимающей второе место среди крупнейших российских производителей золота. Несмотря на рост производства, слабая динамика цен на металлы мешает компании серьезно увеличить финансовые результаты. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Продавать" по акциям Polymetal International PLC с потенциалом снижения 20,7% от текущей цены на горизонте 12 мес. Polymetal занимает второе место среди крупнейших российских производителей золота. Рудные запасы компании оцениваются в 24 млн унций золотого эквивалента. Группа разрабатывает месторождения золота, серебра, меди и цинка в России, Казахстане и Армении. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и входят в индекс FTSE 100. На Московской бирже торгуются в качестве акций иностранного эмитента. В 2018 году Polymetal увеличил производство по сравнению с 2017 годом на 8,9% до 1 562 тыс. унций золотого эквивалента. При этом выручка выросла за год лишь на 3,7%. Капитальные затраты по сравнению с 2017 годом снизились на 10% до $ 344 млн. Свободный денежный поток увеличился год к году на 23% до $ 176 млн. Чистый долг на конец года составил $ 1520 млн, увеличившись на 7%. По состоянию на конец первого квартала 2019 года чистый долг вырос до $ 1704 млн. Показатель чистого долга у Polymetal, а также основные коэффициенты Polymetal (за исключением P/E) находятся на уровне или чуть хуже отраслевых, что в целом исключает недооценку компании рынком относительно конкурентов. Совокупные затраты на унцию золотого эквивалента достаточно высоки, и потому компания зависима от динамики цен на драгметаллы. Большую часть золота в стране скупает Банк России, в прошлом году ЦБ скупил 82,6% всего произведенного золота. Поскольку экспорт золота производителями запрещен, компания уязвима к возможному сокращению государственных закупок. Однако растущие объемы производства промышленных металлов уравновешивают этот риск. "Рассчитанная нами справедливая стоимость Polymetal International PLC составила $3 866 млн или $8,24 за акцию, что соответствует стоимости одной акции на Московской бирже в 527 рублей за штуку. Это выше нашей предыдущей оценки, тем не менее, мы подтверждаем нашу рекомендацию "Продавать" по акциям компании с потенциалом снижения 20,7% от текущей цены на горизонте 12 мес.", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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