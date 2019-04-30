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30 апреля 2019 года 12:51
Акции "Магнита" выделяются сравнительно высокой дивдоходностью - Промсвязьбанк
"Сегодня свои финансовые результаты по МСФО за 1 кв. 2019 г. представил "Магнит". В целом сегодняшнюю отчетность мы оцениваем умеренно негативно, но при этом считаем, что в среднесрочной перспективе результаты обновленного в прошлом году менеджмента еще могут поспособствовать улучшению ситуации", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Выручка компании в 1 кв. составила 319 млрд руб., что на 10,1% превышает аналогичные показатели прошлого года. В отличие от конкурентов темпы роста выручки у "Магнита" демонстрируют на протяжении последних кварталов некоторое ускорение. Однако ключевой негативной тенденцией 1 кв. стало заметное ухудшение рентабельности компании - рентабельность показателя EBITDA в квартальном выражении сократилась до 6%, рентабельность чистой прибыли до 1,1% (по итогам 1 кв. 2018 г. показатели составляли 7,1% и 2,6% соответственно). Президент компании Ян Дюннинг, комментируя отчетность, отметил, что начало года сложилось для компании сложным за счет "разовых факторов и проводимой оптимизацией ассортимента". Президент компании отметил, что "этот процесс еще не завершен, но в марте и апреле уже отмечены положительные тренды в продажах, показателях LFL и трафике". По итогам всего квартала LFL-выручка "Магнита" прибавила скромные 0,6%. Сравнительно невысокий показатель во многом обусловлен снижением трафика (для сравнения у X5, напротив, в основном за счет роста трафика LFL-продажи увеличились в 1 кв. на 5%). Сравнивая показатели "Магнита" с ключевым конкурентом (X5), мы видим, что на текущий момент компания находится в менее благоприятном финансовом положении. Пока X5 удается поддерживать рентабельность примерно на одном уровне, рентабельность "Магнита" заметно снижается, за счет этого и изменение показателя EBITDA за последние 12 месяцев пока остается на отрицательной территории", - обращает внимание М. Поддубский. При этом Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова сегодня подтвердила прогноз по сохранению стабильного уровня маржи EBITDA по результатам 2019 г. (по итогам прошлого года показатель составлял 7,2%). По текущим мультипликаторам (EV/EBITDA: 6,2х) компанию нельзя назвать дорогой, и в случае, если прогноз по уровню рентабельности до конца года удастся реализовать, EBITDA-LTM вернется на траекторию роста, что вполне может стать позитивным сигналом для акций компании. Текущие темпы роста выручки компании остаются ниже, нежели чем у основного конкурента, но при этом их относительная динамика позитивна. Еще одной новостью, косвенно связанной с компанией, стали сегодняшние сообщения о завершении покупки акций "Ленты" компанией "Севергрупп" у TPG и ЕБРР. Возможная покупка "Ленты" "Магнитом" выглядела потенциальным риском для акций последнего, поскольку с большой долей вероятности увеличивала долг компании и ограничивала размер дивидендов. Поскольку данный риск сильно уменьшился, дивидендная доходность "Магнита" остается на сравнительно высоком уровне (за 2018 г. суммарный объем дивидендов составит более 300 руб./акцию, что соответствует примерно 8,5% дивидендной доходности к текущей цене). "Резюмируя нашу оценку сегодняшних результатов компании отметим, что к текущему моменту рано говорить о масштабных позитивных изменениях, связанных с работой обновленного менеджмента. Прогнозы самой компании относительно результатов в целом за 2019 г. достаточно оптимистичны, акции "Магнита" выделяются сравнительно высокой дивдоходностью, и, если прогнозы менеджмента удастся реализовать, акции компании имеют определенный потенциал роста (при таком сценарии допускаем рост акций на годовом горизонте до 5000 руб. за бумагу). Однако при текущем наборе рисков и отсутствии полной уверенности в реализации прогнозов менеджмента сегодняшние цены на акции выглядят относительно справедливыми", - заключает специалист Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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