ММК представил нейтральную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г. - ИК "Велес Капитал"

"ММК представил нейтральную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г., - отмечает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. - Финансовые результаты ММК совпали с ожиданиями рынка по основным финансовым показателям. В отчетном периоде выручка компании снизилась на 6% к/к до 1 836 млн долл. (консенсус-прогноз: 1 840 млн долл.) в результате падения объема продаж металлопродукции на 5% к/к до 2,8 млн тонн на фоне неизменности средней цены реализации.

EBITDA компании сократилась на 18% к/к до 440 млн долл. (консенсус-прогноз: 430 млн долл.) из-за роста цен на ресурсы и укрепления рубля. Чистая прибыль составила 225 млн долл. (консенсус-прогноз: 220 млн долл.), что на 8% ниже уровня предыдущего квартала. Долговая нагрузка ММК осталась минимальной: на конец отчетного периода чистый долг бы составил минус 220 млн долл. Свободный денежный поток ММК увеличился на 8% к/к до 260 млн долл. Менеджмент ММК предложил направить на дивиденды за I квартал 100% этой суммы или 1,488 руб. на акцию, что соответствует квартальной доходности на уровне 3,3% (против 3,4% у Северстали и 4,2% у НЛМК), что соответствует несколько выше нашего прогноза дивидендной доходности по сектору в 2019 г. на уровне 12%".