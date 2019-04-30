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30 апреля 2019 года 11:57
Представленную финотчетность Газпрома мы расцениваем как сильную, поддерживающую привлекательный инвестпрофиль компании - Промсвязьбанк
Газпром вчера представил отчетность по МСФО за 4 квартал и 2018 год с впечатляющими финрезультатами, указывают аналитики Промсвязьбанка. Так, годовая чистая прибыль увеличилась в 2 раза и составила 1,45 трлн руб., что стало историческим рекордом за всю историю компании. Выручка Газпрома выросла на 25,5% г/г, до 8,2 трлн руб. EBITDA увеличилась на 77% г/г (2,6 трлн руб.). Операционные расходы выросли лишь на 8% г/г - до 6,2 трлн руб. на фоне увеличения затрат по статье «Налоги, кроме налога на прибыль» (+20%) за счет НДПИ. В ходе телефонной конференции начальник финансового департамента Газпрома А. Иванников допустил возможность пересмотра дивидендной политики в следующем году и приближения доли дивидендных выплат к 50%, цели Правительства, «в ближайшие пару лет». Он также сообщил, что вопрос по дивидендам за 2018 год (позиция руководства Газпрома – 10,43 руб. на акцию) СД компании рассмотрит 21 мая, отметив, что компания ждет директиву Правительства и что «любые изменения возможны». "Добиться столь сильных результатов Газпром смог за счет высоких цен на газ и наращивания экспорта – в основном в Европу, ключевой рынок сбыта, - отмечают эксперты Промсвязьбанка. - Несколько негативным моментом отчетности стал рост долговой нагрузки. Но это ожидаемо, учитывая наращивание капвложений в конце 2018 года, что было связано с реализацией Турецкого потока и Северного потока-2. В 2019 года результаты Газпрома могут быть несколько слабее: мы ожидаем снижения средних цен на газ (200 долл./тыс. куб.м против 223 долл./тыс. куб.м в 2018 году), что связано с нашим видением рынка энергоносителей. Представленную финотчетность мы расцениваем как сильную, поддерживающую привлекательный инвестпрофиль компании. На сюрприз по дивидендам по итогам 2018 года нам рассчитывать сложно, но уже со следующего года повышение дивидендных выплат, по нашему мнению, весьма вероятно, учитывая завершение инвестцикла Газпрома. С нашей точки зрения, дивидендный фактор способен стать ключевым среднесрочным триггером поддержки котировок акций Газпрома".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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