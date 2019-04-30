Проблемы Турции способны надавить на евро - FxPro

"EUR/USD прибавила около 40 пунктов в понедельник, что привело график к 1,180. На старте торгов в Европе пара вплотную подошла к отметке 1,1200. Бывший сильный уровень поддержки теперь вполне рискует обернуться не менее прочным сопротивлением, усиливая давление на евро. Среди макроэкономических новостей, на котировки могут повлиять оценки ВВП Еврозоны, а также уровень инфляции Германии", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.