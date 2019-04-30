Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть в ходе утренних торгов демонстрируют попытки роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72/bbl, контракты на WTI – $63,6/bbl. Инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ в отношении действующей сделки по сокращению нефтедобычи после того, как США решили не продлевать действие временных разрешений на импорт иранской нефти. Сегодня в утренние часы министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих заявил о том, что практически все министры стран ОПЕК+ согласны продлить текущую сделку до конца 2019 года. На этом фоне нефтяные котировки демонстрируют сдержанно положительную динамику. В вечерние часы внимание участников рынка привлекут предварительные данные от API по коммерческим запасам нефти в США. Опрошенные аналитики ожидают увидеть рост запасов на 1,5 mb. В случае реализации данного сценария нефтяные котировки могут продолжить негативную динамику", - отмечают в "Нордеа Банке".