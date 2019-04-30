Потенциал более сильного снижения доходности пока ограничивает большое предложение нового госдолга на первичных аукционах - Промсвязьбанк

"Потенциал более сильного снижения доходности пока ограничивает большое предложение нового госдолга на первичных аукционах. В апреле Минфин разместил гособлигации на 403,8 млрд руб. В то же время мы обращаем внимание, что на май-июнь согласно квартальному плану остается разместить ОФЗ на 196,2 млрд руб. В результате погашения 15 мая выпуска ОФЗ 26216 на 250 млрд руб., чистое предложение ОФЗ будет отрицательным (Минфин погасит ОФЗ больше, чем разместит). Если Минфин не увеличит квартальный план, то мы ожидаем более агрессивных покупок как на первичном, так и на вторичном рынке. Ближайшей целью для 10-летних ОФЗ видим уровень 8,10% годовых. Снижение доходности 10-летних гособлигаций до 8,00% на горизонте ближайших 3- 6 месяцев может обеспечить решение Банка России по снижению ключевой ставки. В корпоративном сегменте рекомендуем обратить внимание на планируемое размещение облигаций Роснано («ВВВ-» - Fitch; ruAА - Эксперт РА). В середине мая компания планирует сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 4,5 млрд руб. и сроком обращения 2,5 года. Ориентир по купону 8,90 - 910% годовых и доходность YTM 9,109,31%) содержит премию к ОФЗ в размере 140 - 161 б.п., тогда как последние размещения эмитентов с близким кредитным рейтингом (ВЭБ.РФ, Автодор, МОЭК) проходили с премией к суверенной кривой 100 – 120 б.п. Учитывая предстоящее погашение ОФЗ 26216 на 250 млрд руб. и отсутствие аукционов Минфина 1 мая, спрос на ОФЗ на вторичном рынке может обеспечить дальнейшее смещение вниз кривой доходности ОФЗ, особенно на участке срочностью до 5 лет", - комментирцет ситуацию на рынке рублевого долга эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.