На горизонте нескольких недель при спокойном фоне допускаем обновление максимумов по индексу МосБиржи (2600 п.) - БКС

"Амплитуда колебаний по индексу МосБиржи сегодня вновь ожидается невысокой. Общий диапазон 2540-2600 п. по-прежнему актуален, но драйверов для достижения одной из этих границ консолидации на торгах вторника может быть недостаточно. В результате обозначаем нейтральный взгляд на перспективы нашего рынка акций в ближайшие дни. На горизонте нескольких недель при спокойном фоне допускаем обновление максимумов по индексу (2600 п.), но без мощного ускорения. Дело в том, что в перспективе ближайших 2,5 месяцев на рынок будут "давить" дивидендные отсечки, которые, по нашим расчетам, заберут у индекса около 110 пунктов. Первые закрытия реестров у крупных компаний начнутся уже на этой неделе. В четверг последний день с дивидендами будет у Новатэка, НЛМК и Казаньоргсинтеза. В пятницу - у Северстали и Куйбышевазота. Что касается ключевых голубых фишек, то акции Газпрома накануне продемонстрировали хороший рост на фоне сильной отчетности по МСФО за прошлый год, а также заявлений о возможном увеличении дивидендных выплат. Сейчас бумаги вплотную подошли к важным уровням сопротивления 165-166 руб. В случае пробоя этой зоны и закрепления выше нее локальные целевые ориентиры могут сместиться в сторону отметки 175 руб. По обыкновенным акциям Сбербанка сохраняются шансы на слом разворотных технических сигналов. Для этого необходимо в ближайшие сессии закрепляться выше 231 руб. Конкретно сегодня показать подобный рост будет сложно", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.